Москва, 12 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Результаты прошедших выборов лучше ожидаемого. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий на пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

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«В целом, результат несколько опережает тот, который мы закладывали несколько месяцев назад», — заявил Слуцкий.

По его мнению, партия в целом «серьезно подросла».

«Дальше нам предстоит работать, результат выборов — это результат слаженной работы, которую сейчас необходимо продолжать, не расслабляясь», — подчеркнул Слуцкий.