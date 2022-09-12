Москва, 12 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Россия всегда будет помнить о зверствах нацистов и чтить подвиг советского народа, сокрушившего нацизм. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 12 сентября в приветствии участникам международного научно-практического форума «Змиёвская балка: история геноцида».

Иван Шилов ИА REGNUM Змиевская балка

По его словам, форум, который проходит в рамках проекта «Без срока давности», продолжает масштабную и очень востребованную работу по восстановлению исторической, нравственной, человеческой справедливости. Участники форума делают многое, чтобы раскрыть неизвестные события Великой Отечественной войны, увековечить имена советских бойцов, расследовать преступления нацистов на оккупированных территориях СССР.

«Мы никогда не забудем об этих зверствах, будем помнить о погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа, отстоявшего Родину и сокрушившего нацизм. Это наш священный долг», — говорится в тексте телеграммы президента, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что трагедия в окрестностях Змиёвской балки — скорбная и страшная страница истории. Здесь 80 лет назад нацисты замучили более 27 тыс. мирных граждан.

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