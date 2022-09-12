Казань, 12 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. МЧС России станет первым эксплуатантом модернизированных на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) Ми-8МТВ-1. Всего по контракту МЧС РФ будет передано пять усовершенствованных машин, сообщает пресс-служба главы Татарии.

Kzn.ru Казанский вертолетный завод, входящий в российский вертолётостроительный холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех»

Глава МЧС России Александр Куренков посетил 12 сентября Казанский вертолетный завод и оценил созданные по спецзаказу машины.

На машине полностью заменили бортовое радиоэлектронное оборудование, установили систему автоматического управления полетом. Новый пилотажно-навигационный комплекс, за счет автоматизации всех режимов полета и создания цифрового информационного поля о пространственном положении вертолета, способен существенно расширить возможности выполнения самых сложных задач. Вертолет адаптирован для работы в ночное время суток и в условиях недостаточной видимости. Проведены работы по импортозамещению вспомогательной силовой установки. Отечественная разработка способна выполнять операции с длительным автономным базированием вертолета до 5 часов вместо 30 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, представляющие федеральные округа восемь команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России принимают участие в турнире, организованном в Казани.

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