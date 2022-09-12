Новомосковск, Тульская область, , 15:45 — REGNUM Сотрудник ОМВД России по Новомосковску Тульской области стал фигурантом уголовного дела по статьям о мошенничестве и о превышении должностных полномочий, сообщили 12 сентября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тульской области. Мужчине предъявлено обвинение.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Согласно версии следствия, 3 сентября подозреваемый, являющийся оперуполномоченный ОМВД, «мошенническим путем получил от 20-летней местной жительницы денежные средства в сумме 15 тыс. рублей за решение в ее пользу вопроса о непривлечении к уголовной ответственности». Спустя несколько дней, 9 сентября, полицейский в здании отдела полиции применил в отношении девушки силу — он не менее двух раз ударил её кулаком по голове.

В отношении задержанного проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В УМВД Тульской области сообщили, что по данному факту отделом собственной безопасности ведомства проводится проверка.

«Предварительно установлено, что 9 сентября 2022 года сотрудник уголовного розыска ОМВД России по городу Новомосковску в отделе полиции применил физическую силу в отношении девушки, подозреваемой в покушении на открытое хищение товаров из магазина», — говорится в сообщении полиции.

Служебная проверка в отношении сотрудника назначена и руководством регионального УМВД, в случае подтверждения вины он будет уволен из полиции по отрицательным основаниям.

Сообщение об избиении полицейским 20-летней девушки ранее появилась в телеграм-каналах. Как сообщалось, пострадавшая госпитализирована в Новомосковскую городскую клиническую больницу с ушибами и кровоподтеками.