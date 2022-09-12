Новомосковск, Тульская область, 12 сентября 2022, 15:45 — REGNUM Сотрудник ОМВД России по Новомосковску Тульской области стал фигурантом уголовного дела по статьям о мошенничестве и о превышении должностных полномочий, сообщили 12 сентября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тульской области. Мужчине предъявлено обвинение.
Согласно версии следствия, 3 сентября подозреваемый, являющийся оперуполномоченный ОМВД, «мошенническим путем получил от 20-летней местной жительницы денежные средства в сумме 15 тыс. рублей за решение в ее пользу вопроса о непривлечении к уголовной ответственности». Спустя несколько дней, 9 сентября, полицейский в здании отдела полиции применил в отношении девушки силу — он не менее двух раз ударил её кулаком по голове.
В отношении задержанного проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В УМВД Тульской области сообщили, что по данному факту отделом собственной безопасности ведомства проводится проверка.
Служебная проверка в отношении сотрудника назначена и руководством регионального УМВД, в случае подтверждения вины он будет уволен из полиции по отрицательным основаниям.
Сообщение об избиении полицейским 20-летней девушки ранее появилась в телеграм-каналах. Как сообщалось, пострадавшая госпитализирована в Новомосковскую городскую клиническую больницу с ушибами и кровоподтеками.