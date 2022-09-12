Москва, , 15:45 — REGNUM От увеличения поставок нефтепродуктов из России в Индонезию обе страны получают выгоды от такого сотрудничества, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Газовая турбина

«Крупнейшим поставщиком нефти в Индонезию является Саудовская Аравия, которая обеспечивает около половины импорта. Примерно по 15% приходится на Нигерию и Австралию, а остальные объёмы поступают порядка из 14 стран.

Для России, как нового поставщика нефти в Индонезию, можно рассчитывать на долю в этих оставшихся 20%, что в натуральном выражении составляет около 5 млрд тонн. Если получится занять пятую часть этого объёма, то это будет эквивалентно экспорту сырой нефти из России в Данию.

Ключевым фактором увеличения российских поставок нефти в Индонезию является цена. В 2021 году импортная нефть в Индонезии подорожала в полтора раза.

С учётом того, что Россия экспортирует топливные ресурсы с дисконтом, то высока вероятность того, что РФ займёт не 1% в объёме импорта сырой нефти Индонезией. Следовательно, обе страны получают выгоды от такого сотрудничества», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна может начать покапать нефть у России, чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке.

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