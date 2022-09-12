Томск, 12 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Комплекс для ядерного легирования кремния предельно большого диаметра — более 200 мм, запустили в промышленную эксплуатацию на исследовательском реакторе в Томском политехническом университете. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба вуза.

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Отмечается, что на данный момент в мире ещё не существует ядерных установок, на который было бы возможно получать слитки облученного кремния большего диаметра.

При этом при ядерном легировании в результате облучения материала в него вводятся атомы других материалов для изменения или улучшения его свойств. Во время обработки в слитках кремния под воздействием потока нейтронов появляются вкрапления атомов фосфора, что делает кремний хорошим полупроводником одновременно с большим сопротивлением и это важно для использования в электронике.

Также указывается, что кремний большого диаметра позволит создавать более мощную электронику, включая для использования её в комплексах зеленой энергетики, а также для снижениа себестоимость её производства. Уточняется, что с помощью нового комплекса можно будет облучать до четырех тонн кремния в год и к этому продукту уже проявляют интерес производители полупроводников из России и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Находкинском судоремонтном заводе в Приморском крае прошла церемония спуска на воду первого, построенного на предприятии краболовного судна.