Владимир, , 15:45 — REGNUM Избранный губернатор Владимирской области Александр Авдеев («Единая Россия») 12 сентября в социальных сетях поблагодарил жителей региона за доверие и поддержку.

Александ Авдеев Телеграм-канал Александра Авдеева

Руководитель отметил, что впереди его ждёт решение многих задач. Он поблагодарил команду, которая помогала собирать наказы от жителей, эти обращения станут основой народной программы по развитию всех территорий на ближайшие пять лет. Александр Авдеев пообещал средства областного бюджета направлять в первую очередь на цели, которые большинство жителей ставит в приоритет.

«Уважаемые жители Владимирской области! Спасибо всем, кто пришёл на голосование и проявил себя настоящим гражданином. Я благодарен всем своим сторонникам. Такое доверие дорогого стоит. Я сделаю всё возможное, чтобы его оправдать», — заявил Авдеев.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Авдеев получил 83,68% голосов в свою поддержку, выборы проходили с 9 по 11 сентября.