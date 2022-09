Лос-Анджелес, США, , 15:38 — REGNUM Компания Disney представила тизер документального фильма под названием «Микки: История одного мышонка» (Mickey: The Story of a Mouse). Об этом 12 сентября пишет «Афиша Daily».

Микки-Маус Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Фильм расскажет о создании и эволюции персонажа Микки Мауса, придуманного основателем компании Walt Disney Productions Уолтом Диснеем. Цифровая премьера картины запланирована на 18 ноября 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что первый показ Mickey: The Story of a Mouse состоялся на кинофестивале South by Southwest 19 марта 2022 года. Режиссёром картины выступил Джефф Малмберг.

