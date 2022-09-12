Москва, , 15:37 — REGNUM Произведены первые выплаты жителям ЛНР, сообщил в своем телеграм-канале заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова, ИА REGNUM

За утраченное в результате боевых действий жилье компенсацию получили 48 жителей Красного Луча и Перевальска, а за утрату имущества первой необходимости 75 граждан из Алчевска, Стаханова, Первомайска, Славяносербска и Новоайдара получили единовременную денежную помощь.

Всего от жителей принято порядка 2400 заявлений, и они продолжают поступать.

Основной поток обращений идет из Северодонецкой агломерации и Славяносербского района.