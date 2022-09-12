Москва, 12 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Линию поведения Газпрома в отношении подхода Siemens к ремонту турбин для «Северного потока — 1» является абсолютно разумной и прагматичной, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Газовая турбина

«Компания Siemens выступила с заявлением, что неполадки в турбине газопровода «Северный поток — 1» насосной станции «Портовая», связанные с утечкой масла, не являются критичными и не требуют обязательной остановки турбины.

В данном случае можно полностью согласиться с мнением господина Нечаева. Использование даже частично неисправного оборудования на столь технически сложном объекте, как газовый хаб, может создать опасный прецедент.

В случае аварийной ситуации или иных форс-мажоров вероятно возникновение проблем во взаимоотношениях между Газпромом, компаниями-страховщиками и иными заинтересованными сторонами.

Кроме того, последние кейсы, связанные с компанией Siemens, показывают, что политику последней в отношении нашей страны и её представителей никак нельзя назвать партнёрскими и взаимоуважительными.

Достаточно вспомнить эпопею по плановому ремонту и последовавшему за ним аресту турбин данной компании, на заводах в Канаде. Учитывая данные факты, следует признать линию поведения Газпрома абсолютно разумной и прагматичной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, подход дочерних структур компании Siemens к ремонту и техническому обслуживанию турбин для газопровода «Северный поток» неприемлем, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

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