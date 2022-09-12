Харьков, Бывш. УССР, 12 сентября 2022, 15:36 — REGNUM В городах Харьковской области наемники киевского режима расстреливают людей, чтобы устроить провокацию против России. Об этом 12 сентября заявил глава областной администрации Виталий Ганчев.
По его словам, большая часть области захвачена нацформированиями и западными наемниками.
Ганчев добавил, что киевские боевики заняли населенные пункты на севере области и «там люди уже не могут пересекать границу».
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