Харьков, Бывш. УССР, , 15:36 — REGNUM В городах Харьковской области наемники киевского режима расстреливают людей, чтобы устроить провокацию против России. Об этом 12 сентября заявил глава областной администрации Виталий Ганчев.

ВСУ в АТО Naspravdi.info

По его словам, большая часть области захвачена нацформированиями и западными наемниками.

«Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру. Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ганчев добавил, что киевские боевики заняли населенные пункты на севере области и «там люди уже не могут пересекать границу».

Читайте также: Миронов рассказал о следующих шагах после ударов по энергетике б. УССР