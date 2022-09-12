Владикавказ, 12 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Северной Осетии обнародовали предварительные итоги выборов в парламент республики седьмого созыва. По данным на 12 сентября, после обработки 98,8% протоколов, лидером на выборах стала «Единая Россия», набравшая 67,5% голосов избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Второе место заняла партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с результатом 14,4%, на третьем месте — КПРФ, за которую отдали голоса 12,5% избирателей.

Не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохода в парламент, партия «Родина» с результатом 2,2% и ЛДПР — 1,58%.

Выборы в парламент Северной Осетии седьмого созыва проводились 10 и 11 сентября 2022 года. За голоса избирателей боролись пять партий, выдвинувшие 385 кандидатов. По итогам выборов будут распределены 70 депутатских мандатов.