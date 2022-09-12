Москва, 12 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Бывший глава Ингушетии Мурат Зязиков назначен послом России на Кипре. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 12 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Кипр

Прежний посол Станислав Осадчий освобождён от должности другим указом главы государства.

«Назначить Зязикова Мурата Магометовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кипр», — говорится в документе.

Мурат Зязиков руководил Ингушетией в 2002–2008 годах. С 2008 по 2012 год был советником президента РФ.