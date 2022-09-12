Тбилиси, 12 сентября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Требование партии «Лело» проверить связи силовых структур Грузии с Россией — это попытка оппозиции создать почву для радикальной повестки. Об этом 12 сентября заявил журналистам депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Анри Оханашвили.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Он отметил, что у «радикальной оппозиции» нет другой повестки. Эти партии, как заявил Оханашвили, отказываются сотрудничать с властями в проведении реформ, распространяют «дезинформацию».

«Это единый процесс, чтобы произошла радикализация, он не основан на доказательствах. Исходя из этого, затруднительно будет вести обсуждения по такому высосанному из пальца вопросу», — сказал депутат.

Тем не менее, Оханашвили отметил, что придётся выслушать предложения оппозиции. Он также напомнил, что есть оппозиционные партии, которые не отказываются работать по выполнению условий Брюсселя по получению Грузией статуса кандидата в ЕС.

Напомним, Евросовет вместо присуждения ожидаемого в Грузии статуса кандидата в ЕС заявил, что признаёт её «европейскую перспективу», и потребовал сначала выполнить 12 условий. В том числе требуется добиться «деполяризации» между властями и оппозицией, которая годами проводит акции протеста или бойкотирует работу в парламенте.