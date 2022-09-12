Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM В общегородском крестном ходе в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского на Невском проспекте Петербурга приняли участие 30 тыс. человек. Такой статистикой 12 сентября поделился вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Крестный ход на Невском проспекте Татьяна Титаева © ИА Regnum

Вице-губернатор кратко рассказал о том, как прошёл крестный ход. Праздничная церемония собрала церковных служителей, верующих, представителей общественных организаций и образовательных учреждений.

«В традиционном крестном ходе в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского приняли участие 30 тысяч человек. Молитвенное шествие от Казанского собора до площади Александра Невского стало поистине долгожданным событием для православных верующих — из-за коронавирусных ограничений его не проводили два года», — отметил Борис Пиотровский.

Отметим, что вместе с вице-губернатором в колонне прошёл депутат Госдумы («Единая Россия») Виталий Милонов, председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский и депутаты городского парламента.

Правопорядок на общегородских мероприятиях, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, проходящих сегодня в Санкт-Петербурге, обеспечивают сотрудники ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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