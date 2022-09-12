Москва, , 15:34 — REGNUM Следующим шагом после удара по энергетическим системам б. УССР должен стать симметричный оказываемой помощи странам НАТО ответ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Kremlin.ru

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«Считаю, что следующим шагом должен стать анализ российскими властями масштабов помощи, которую оказывают ВСУ страны НАТО, и симметричный ответ, перекрыв поставки газа в те из них, которые поставляют оружие в [б. УССР]», — сказал Миронов.

По его мнению, в обозримом будущем специальная военная операция может перерасти в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями.

«При проведении КТО преследуется цель в том числе и уничтожения главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями. Одна из целей, которую поставил президент России, — это денацификация [б. УССР], а без ликвидации преступного террористического режима Зеленского выполнить её будет невозможно. Соответственно, методы достижения этой цели должны быть разными, и удар по энергообъектам является логичным продолжением проводимой российскими военными специальной военной операции», — заключил Миронов.