Красногорск, 12 сентября 2022, 15:33 — REGNUM В Подмосковье необходимо решить проблему недостроенных и заброшенных зданий. Соответствующее поручение 12 сентября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
По его словам, подобные объекты могут представлять опасность для населения.
«Еще одна тема — заброшенные здания. Прошу вас максимальное внимание уделять таким объектам, они могут представлять опасность. А если не представляют опасности, то мы должны иметь четкое представление, когда объект будет достроен», — сказал Воробьев.
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