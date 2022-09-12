Красногорск, 12 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Подмосковье необходимо решить проблему недостроенных и заброшенных зданий. Соответствующее поручение 12 сентября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

По его словам, подобные объекты могут представлять опасность для населения.

«Еще одна тема — заброшенные здания. Прошу вас максимальное внимание уделять таким объектам, они могут представлять опасность. А если не представляют опасности, то мы должны иметь четкое представление, когда объект будет достроен», — сказал Воробьев.