Находка, Приморский край, 12 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. На Находкинском судоремонтном заводе в Приморском крае прошла церемония спуска на воду первого, построенного на предприятии краболовного судна. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Росрыболовства.

(сс) yuki0328 Крабы

Отмечается, что краболовное судно «Капитан Хазан» строится по результатам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами для госкорпорации «Антей», его длина составляет 57,7 метров, ширина — 12,6 метров, а максимальная скорость — 12 узлов.

Также указывается, что этом судно предназначено для добычи краба в акватории Берингова, Баренцева и Охотского морей и перевозки до 120 тонн живого краба в 9 танках общим объемом 680 куб. м. Это первый из восьми краболовов, которые будут построены на предприятии. Спуск на воду еще двух из них намечен на осень 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября на машиностроительном «ЗиО-Подольск» начали сварку первого кольцевого шва на полукорпусе первой реакторной установки «Ритм-200», для четвёртого серийного атомного ледокола проекта 22 220 «Чукотка».