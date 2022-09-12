Тольятти, Самарская область, 12 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Адвоката заподозрили в совершении посредничества во взяточничестве в Тольятти. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области в своем официальном телеграм-канале.

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По версии следствия, с 3 по 4 августа 2022 год в Тольятти фигурантка уголовного дела получила от местных жителей сто тысяч рублей для дальнейшей передачи в качестве взятки сотрудникам службы судебных приставов.

«Незаконное денежное вознаграждение передавалось неравными частями и предназначалось за совершение заведомо незаконных действий, связанных с отменой мер принудительного исполнения в виде обращения взысканий на денежные средства и доходы должников, а также снятие временных ограничений на выезд за пределы Российской Федерации в отношении двоих граждан», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что деньги передавались частями, после получения второй части взятки в размере 60 тысяч рублей фигурантка уголовного дела была задержана сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Самарской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.