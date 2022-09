Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Дональд Трамп после поражения на выборах президента США 2020 года намеревался остаться в Белом доме и после инаугурации нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщает 12 сентября The Hill.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом, по некоторой информации, пишет журналист издания The New York Times Мэгги Хаберман в своей новой книге Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America.

«Я просто не уйду», — передает якобы сказанные своим помощникам слова Трампа Хаберман.

«Мы никогда не уйдем. Как можно уйти, если выиграл выборы?» — также якобы заявил бывший президент США.

Репортер New York Times Хаберман, ранее работавшая в Politico, New York Post и New York Daily News, за время президентства Трампа заработала репутацию за то, что неоднократно сообщал сенсации об администрации.

Отметим, сам Трамп во время своего выборов 2016 года и во время своего правления неоднократно обвинял The New York Times во лжи.

