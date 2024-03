Вашингтон, 12 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Дональд Трамп после поражения на выборах президента США 2020 года намеревался остаться в Белом доме и после инаугурации нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщает 12 сентября The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Об этом, по некоторой информации, пишет журналист издания The New York Times Мэгги Хаберман в своей новой книге Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America.

«Я просто не уйду», — передает якобы сказанные своим помощникам слова Трампа Хаберман.

«Мы никогда не уйдем. Как можно уйти, если выиграл выборы?» — также якобы заявил бывший президент США.

Репортер New York Times Хаберман, ранее работавшая в Politico, New York Post и New York Daily News, за время президентства Трампа заработала репутацию за то, что неоднократно сообщал сенсации об администрации.

Отметим, сам Трамп во время своего выборов 2016 года и во время своего правления неоднократно обвинял The New York Times во лжи.

