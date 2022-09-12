Москва, , 15:28 — REGNUM Покровители б. УССР сделали из неё оружие, нацеленное не просто на усмирение, но на уничтожение России, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк, писатель Дометий Завольский.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На минувшей неделе, ещё не имея сведений о ходе прорыва войск киевского режима на Балаклею, можно было предположить, что если их наступление от Харькова окончится таким же поражением, как перед тем — наступление на Херсон, западные штабы перепишут план для ВСУ, усилив ставку на диверсионную работу и политические провокации.

Теперь, когда стали известны подробности тактики особо подготовленных частей ВСУ, подкреплённых западными советниками и наёмниками, нужно признать: с начала балаклейского наступления «план Б» уже был задействован.

Что не отрицает по-прежнему беспощадного отношения киевского командования к основной массе своих войск, несущих тяжёлые потери, расчищая для западных диверсионно-разведывательных групп дорогу, закрепляя или развивая их успехи.

Возможно даже, что провальное наступление на Херсон от Николаева и Кривого Рога было не просто «неудачным пиаром» режима, но жестоким отвлекающим манёвром. Обосновано и мнение, что тяжёлые людские потери б. УССР вполне устраивают западных стратегов, рассчитывающих таким образом углублять раскол между киевским обществом и Россией.

Напрашивается и неутешительное объяснение вопросу о том, как ВСУ сумеют решить проблему ремонта разномастной западной техники. Какое-то время эта проблема казалась серьёзным препятствием для переоснащения ВСУ.

Теперь понятно, что к поставляемой технике киевский режим относится так же, как к личному составу: малую часть, которыми оснащаются стратегически важные части артиллерии или спецназа, намерены оберегать и ремонтировать, прочее же нужно «для одного боя» и будет восполнено западными поставками.

Нужно признать: западные, прежде всего англо-американские покровители б. УССР сделали из неё оружие, нацеленное не просто на усмирение, но на уничтожение России. Постановка этой цели тем более категорична, что нынешние англосаксонские стратеги уже не являются прежними националистами, способными видеть в русских пускай конкурентов, но всё же, при определённых условиях, достойных уважения, сочувствия, надежды на сотрудничество.

Сегодняшние либеральные круги англосаксонского мира вовлечены в процесс деконструкции собственных наций. Если раньше часть западных стратегов полагала, что Российскую Федерацию можно склонить к противостоянию с Китаем, то пример манкуртизируемой б. УССР доказывает: в качестве расходного материала лучше использовать не вассальное государство, искренне декларирующую приверженность прежним западным ценностям (вроде аденауэровской ФРГ или Польши Леха Валенсы), а полностью манкуртизированную колонию. Сохранение же русских как великой европейской нации утрачивает для этих западных политиков любые оправдания.

Поэтому российским государству и обществу пора уже со всей серьёзностью отнестись как к противостоянию с киевским режимом, так и к внутренним угрозам для России, о которых вслух рассуждают во вражеском лагере», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после отступления российских войск из ранее освобождённых районов Харьковской области Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что «не намерен играть» в переговоры с Россией.

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