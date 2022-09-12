Архангельск, 12 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Архангельской области выборы прошли без нарушений и признаны состоявшимися. Об этом сообщает избирком.

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«К нам не поступало никаких жалоб, связанных с какими-либо нарушениями, — рассказал Андрей Контиевский. — По итогам выборов сформированы составы в четырех районах области, а также в Коряжме, Мирном, Новодвинске и Северодвинске. Наибольшая активность избирателей продемонстрирована в Мирном, где на участки пришли 27 процентов избирателей. Также высока явка в Северодвинске и на Соловках: там проголосовали свыше 21 процента граждан, внесенных в списки, что почти в два раза превышает показатель аналогичной кампании пятилетней давности. Самая низкая явка наблюдалась в Онежском районе — чуть более 15 процентов».

Уровень общей явки по области составил 19,5 процента. Согласно подведенным результатам, с большим отрывом победили представители партии «Единая Россия».

Напомним, что контроль за ходом голосования осуществляли 634 общественных наблюдателя, подготовленные региональным общественным штабом по наблюдению за выборами.

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