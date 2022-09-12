Кызыл, , 15:27 — REGNUM В Туве объявлены предварительные итоги выборов депутатов горсовета Кызыла — хурала представителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, четыре партии по единому избирательному округу смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Кызыл Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

При этом «Единая Россия» получила 75,3% голосов. КПРФ получил поддержку 11,16% избирателей, ЛДПР — 5,18%, «Новые люди» — 5,15%. В результате последним трём удалось провести по одному человеку в горсовет, остальные десять мест по партийным спискам займут единороссы.

По большинству одномандатных округов — 12 из 13 победу также одержали представители ЕР. В одном округе победил кандидат от КПРФ.

По словам председателя избирательной комиссии республики Орлана Дандара, явка на выборах составила 53%.