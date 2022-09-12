Бухарест, , 15:26 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) утвердила схему помощи крупным потребителям электроэнергии в Румынии на общую сумму в €1,5 млрд. Об этом 12 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Штаб-квартира Европейской Комиссии Photo YourSpace

Согласно официальной информации, соответствующую материальную поддержку в первую очередь получат промышленные предприятия, а также нефтедобывающие компании и морские порты. Кроме того, отдельные средства будут предоставлены агрохолдингам.

Ранее правительство Румынии обратилось в ЕК с просьбой выделить необходимую сумму из налоговых средств, регулярно выплачиваемых Бухарестом в казну Евросоюза.

Напомним, на сегодняшний день из-за резкого подорожания электроэнергии в Румынии под угрозой закрытия оказались сотни заводов и фабрик.