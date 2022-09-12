Тверь, 12 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Кандидаты от «Единой России» получат 83% мандатов по итогам муниципальных выборов в Тверской области, которые состоялись в единый день голосования 11 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Результаты кампании обсудил губернатор Игорь Руденя с председателем избирательной комиссии Тверской области Валентиной Дроновой.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Всего в Тверской области прошла 21 кампания в 15 муниципальных образованиях, избирались 265 депутатов представительных органов городских и муниципальных округов, районов, сельских поселений. 220 мандатов, или 83% от общего числа, получат кандидаты от «Единой России». 1,8% (пять мандатов) получат кандидаты от КПРФ, на ЛДПР приходится четыре мандата (или полтора процента), также четыре мандата получит «Справедливая Россия — За правду». Самовыдвиженцы в целом получат 36 депутатских мандатов, что составляет 13% от общего числа. Явка составила 17,49%.

«Хочу отметить высокую конкуренцию в ходе кампании. Так, в Твери на 25 мандатов претендовал 171 кандидат от восьми политических партий — это почти восемь человек на одно депутатское кресло», — сообщила Дронова.

Крупнейшей избирательной кампанией на территории региона стали выборы депутатов Тверской городской думы. Все 25 мандатов, по результатам голосования, получат кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». На следующей неделе вновь избранные депутаты уже начнут свою работу.

Председатель комиссии добавила, что в единый день голосования в избирком не поступило ни одной жалобы.