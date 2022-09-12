Тбилиси, , 15:24 — REGNUM Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в США принял старший советник госсекретаря по переговорам на Кавказе Филип Рикер. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба грузинского правительства.

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«Среди обсуждаемых вопросов была европейская интеграция Грузии. По словам Ираклия Гарибашвили, Евросовет, придавая Грузии европейскую перспективу, подтвердил, что будущее Грузии в Евросоюзе, а Грузия твёрдо стоит на европейском пути», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что стороны также обсудили посредничество Грузии в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией. На встрече присутствовали также посол США в Тбилиси Келли Дегнан и глава грузинского МИД Илия Дарчиашвили.

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, ограничившись «европейской перспективой», и потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Кроме того, от грузинских властей требуется провести выборную реформу.