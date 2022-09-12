Москва, , 15:24 — REGNUM Во время тренировки в бассейне на западе Москвы утонула 12-летняя школьница. Об этом 12 сентября сообщил источник в правоохранительных органах.

Бассейн danyweis

«По предварительным данным, девочка страдала от острой сердечно-сосудистой недостаточности», — приводит его слова РИА Новости.

При этом, по данным СМИ, трагический инцидент произошёл 11 сентября утром во Дворце водного спорта «Фили», когда 12-летняя школьница на занятиях проплыла несколько метров, после чего почувствовала себя плохо, доплыла до бортика и потеряла сознание. После этого ребёнка достали из воды, вызвали скорую помощь и направили в медучреждение, однако спасти девочку не удалось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщило подробности инцидента на городской набережной Иркутска 10 сентября: полицейский помог выбраться на берег упавшему в воду подростку.