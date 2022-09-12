Уфа, , 15:28 — REGNUM Единую цифровую платформу с возможностью онлайн-бронирования и формирования туристических маршрутов намерены создать в Башкирии. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

Сообщается, что в условиях возросшего спроса на внутренний туризм операторы расширяют спектр услуг и улучшают их качество. Так, в Башкирии намерены разработать единую цифровую платформу, с помощью которой можно будет совершать онлайн-бронирования и формировать туристические маршруты.

Отмечается, что в республике также расширяют сеть туристско-информационных центров, в регионе уже работают восемь таких центров. При это четыре из них были открыты в 2022 году. В республике завершается установка информационных знаков системы туристической навигации. Всего было смонтировано 1274 знака.

Сообщается, что в рамках реализации инициативы «Школьный туризм в Башкирии», 11,1 тыс. школьников до конца 2022 года отправятся в туры по территории региона.

По словам министра предпринимательства и туризма Башкирии Рустема Афзалова, по итогам участия в конкурсных отборах Ростуризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Башкирии привлекли 552,1 млн рублей федеральных средств.

«В частности, на развитие инфраструктурных проектов республика привлекла максимально возможный размер субсидии — 335,5 млн рублей. Эти средства будут способствовать развитию бизнеса и привлечению частных инвестиций», — сказал Афзалов.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что нужно уделить особое внимание развитию инфраструктуры геопарков «Торатау» и «Янган-Тау», установке знаков туристической навигации с переводом на башкирский язык, усилить работу туристско-информационных центров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по объему платных услуг населения в сфере туризма.

Читайте также: В Башкирии назвали приоритетные направления развития региона