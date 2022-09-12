Берлин, 12 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. У Ирана нет причин отвергнуть предложения европейских стран о возобновлении ядерной сделки 2015 года, сказал в понедельник 12 сентября канцлер Германии Олаф Шольц и выразил сожаление, что Тегеран пока не дал положительного ответа, как передает агентство Reuters.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

Выступая вместе с Шольцем в Берлине, премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал к коллективным действиям, дабы не допустить превращения Ирана в ядерное государство, и сказал, что настало время двигаться дальше после неудачных переговоров.

Также Шольц заявил, что Германия воспользуется помощью Израиля для укрепления своих сил противовоздушной обороны, и назвал разработанную Израилем ракетную систему Arrow 3 «высокоэффективным предложением».

«Израиль… сыграет свою роль в создании новых сил обороны Германии, в основном в области противовоздушной обороны», — заявил Лапид после встречи с Шольцем.