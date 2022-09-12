Москва, 12 сентября 2022, 15:22 — REGNUM Результат Единого дня голосования налицо, и само голосование прошло дисциплинированно, без серьезных нарушений, рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.
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Эксперт: итоги единого дня голосования можно оценить только положительно
«Очевидно, что решение властей не отменять выборы из-за Специальной военной операции [на территории бывш. УССР], и не нарушать нормальный ход вещей было совершенно правильным. Выборы прошли на высоком организационном уровне, с хорошим участием граждан, с успешным применением новых технологий, таких как дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Я считаю, что итоги Единого дня голосования можно оценить только положительно», — подчеркнул эксперт.
В Единый день голосования - 2022 (11 сентября) в 15 субъектах РФ пройдут губернаторские выборы. Кроме того, жители шести регионов выберут депутатов законодательных собраний.