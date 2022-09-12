Чебоксары, , 15:21 — REGNUM В столице Чувашии на ремонт, строительство и реконструкцию дорог предусмотрено 1,8 млрд рублей. Продолжается масштабная реконструкция улицы Гражданская, вносятся корректировки в проекты реконструкции Лапсарского проезда и улицы 1-я Южная. Капитальный ремонт и ремонт завершён на 12 объектах из 17. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам планёрки в мэрии.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин https://gcheb.cap.ru/

О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» доложил его заместитель главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Александр Федоров. По его словам, в 2022 году на ремонт, строительство и реконструкцию дорог выделено 1,8 млрд рублей. Наиболее масштабные работы предусмотрены на Лапсарском проезде, улицах Гражданская и 1-я Южная, где затраты оцениваются в 695,7 млн рублей.

На особом контроле властей остаётся реконструкция дороги от кольца по улицы Гражданская до улицы Социалистическая, готовность объекта составляет 70%. За последний месяц построены тротуары, выполнено переустройство инженерных коммуникаций, устройство сетей ливневой канализации и наружного освещения, проведены земляные работы и уложена дорожная одежда.

Для строительства дороги по улице 1-я Южная была скорректирована проектная документация. В новой редакции предусмотрено дополнительно строительство 0,2 км до улицы Зорге с тротуаром и освещением. В настоящее время проект корректируется по замечаниям государственной экспертизы. Власти отмечают, что работы начнутся в четвёртом квартале 2022 года с завершением в 2023 году.

Проектное решение строительства дороги по улице 1-я Южная https://gcheb.cap.ru/

Также вносятся изменения в проект реконструкции дороги по Лапсарскому проезду. Проект является масштабным из-за необходимости переустройства инженерных сетей и ливневой канализации на всем протяжении дороги и строительства очистных сооружений, а также из-за обилия промышленных предприятий и высокого транспортного трафика. Проектом учтено обустройство остановок общественного транспорта, тротуаров, освещения.

Протяжённость реконструируемого участка составит 4,3 км. Работы предлагается провести в три этапа. Первоначально будет обновлён участок от региональной дороги Чебоксары — Сурское до базы «Элитстроя» и подъезда к заводу ОБД и таможне, а также сеть канализации с очистными сооружениями на всей протяжённости дороги.

На втором этапе будет реконструирован участок до исправительной колонии № 1, на третьем — до примыкания к Канашскому шоссе.

«В связи с перераспределением финансирования работы на объекте начнутся в 2023 году. Сейчас идёт подготовка к конкурсным процедурам», — говорят в мэрии.

Схема реконструкции Лапсарского проезда https://gcheb.cap.ru/

Помимо этого, в 2022 году в Чебоксарах запланирован капитальный ремонт и ремонт дорог 17 участков общей протяжённостью 10,1 км на сумму 420,7 млн рублей, в том числе на 12 объектах ремонт завершён.

Что касается капитального ремонта, то на Авторемонтном проезде (от кольца по улицы Гладкова до Базового проезда) работы завершены. На Марпосадском шоссе (от кольца Энергозапчасти до кольца «Керек») отставание от графика работ оценивается в 20 дней в связи с корректировками документации из-за переустройства сетей водоснабжения.

На экономию от торгов в размере 78,2 млн рублей заключены контракты на ремонт ещё четырёх объектов общей протяжённостью 2,1 км. Это дороги по улицам 500-летия Чебоксар, Коммунальная Слобода, Пржевальского и Юрьева. По данным мэрии, по первым двум объектам есть отставание от графика в связи с чем МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» предъявит штрафные санкции. В администрации отмечают, что полное освоение средств по ремонту дорог планируется до 30 октября 2022 года.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин поручил управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи держать вопрос на особом контроле.