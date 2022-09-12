Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Американский актёр Тайлер Перри прокомментировал проблему инклюзивности в кино. Об этом сообщил Deadline.

Тайлер Перри AMFM STUDIOS LLC

Актёр заявил, что вовлечение в индустрию людей с разной расовой принадлежностью, а также представителей ЛГБТ-сообщества должно сопровождаться обучением и практикой для получения опыта. «Я беспокоюсь, потому что существует стремление к разнообразию и найму цветных людей, и я обратил внимание на ситуации, когда людей выталкивают на места, к которым они не готовы», — объяснил Перри.

ИА REGNUM напоминает, что Тайлер Перри является актёром, режиссёром, сценаристом и продюсером. Он сыграл политика Колина Пауэлла в картине «Власть» (2018), а также Бакстера Стокмана в «Черепашки-ниндзя 2» (2016).

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