Грозный, , 15:19 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сюрпризе, который подготовили бойцы подразделения «Ахмат» киевским бандформированиям. По словам чеченского лидера, он не станет раскрывать суть сюрприза, но известно о нем станет довольно скоро.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«Наши бойцы подготовили [киевским] бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты. <…> Скажу, что все действия бойцов чётко спланированы. Никаких отклонений или внештатных ситуаций нет», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам руководителя северо-кавказской республики, отряд спецназа «Ахмат» во главе с заместителем командира полка полиции Росгвардии Султаном Рашаевым круглосуточно выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях. Благодаря их совместным действиям с союзными войсками «специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чечни благополучно продвигается».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни рассказал о возвращении к своим обязанностям на территории б. УССР после отпуска элитных подразделений силовиков во главе с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым («Единая Россия»).

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