Саратов, 12 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил Романа Бусаргина с избранием главой Саратовской области. Соответствующая телеграмма опубликована пресс-службой регионального правительства.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Жители области оказали Вам поддержку, их доверие — это большая ответственность. У Вас есть опыт и знания, качества руководителя, которые помогут решать вопросы повышения благосостояния людей и развития Саратовской области», — говорится в телеграмме.

Председатель Госдумы пожелал избранному губернатору успехов и пообещал оказывать помощь со своей стороны.

Напомним, выборы глава Саратовской области признаны действительными. Явка избирателей составила 53,75% от общего числа. За Романа Бусаргина («Единая Россия») проголосовали 716 974 человека (72,55% голосов).

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