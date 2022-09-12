* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 15:16 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подожгли семь жилых домов в уезде Париан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Горящий дом Прокуратура Ярославской области

Источники добавляют, что радикалы подожгли дома мирных жителей в отместку за тяжёлые потери своих бойцов в столкновениях с силами Фронта национального сопротивления.

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Между тем, Фронт сопротивления заявил, что в результате столкновений в разных частях Панджшера были убиты 25 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фронт сопротивления опубликовал информационный бюллетень, в котором объявил, что массированное наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было отбито.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих заявлений.

Ранее, во время столкновений в Панджшере, радикалы поджигали дома людей, задерживали, пытали и расстреливали мирных жителей.