Нур-Султан, , 15:15 — REGNUM Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков встретился с послом Индии в Нур-Султане Шубдаршини Трипати. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба казахстанского ведомства.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«В рамках встречи были обсуждены вопросы развития нефтегазового комплекса и сектора возобновляемой энергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Трипати заявила об интересе Индии в участии в нефтегазовых проектах Казахстана. Стороны в ходе беседы договорились развивать сотрудничество в этой области.

Стоит отметить, что Казахстан ищет альтернативные маршруты экспорта нефти в обход территории России. В сентябре планируется начать перевалку небольших объёмов топлива по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан.

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