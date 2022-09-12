Москва, 12 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Потуги Эммануэля Макрона выдать себя за равную Владимиру Путину фигуру вызывают лишь презрительную улыбку, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин сегодня, 12 сентября, комментируя заявление призыв Макрона к Путину прекратить спецоперацию на территории б. УССР.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон 11 сентября провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным и призвал российского коллегу прекратить спецоперацию на территории б. УССР.

«Этот персонаж имел реальную возможность проявить себя на ниве обеспечения соблюдения Киевом «Минска-2», но не захотел или не смог. В любом случае, Макрон уже давно показал себя никчёмным фигляром.

В наших ли интересах помогать ему оставаться на посту президента Франции? Нет, конечно! Значит, вся наша работа на французском направлении в президентском сегменте и не только должна быть направлена на то, чтобы Макрона дискредитировать.

В том числе, вскрывая и пресекая его известные попытки дискредитировать нашего президента внутри нашей страны.

России сейчас надо не столько заниматься «обустройством» своего разворота на Восток, сколько поиском возможности пробивания бреши в западном фронте.

Причём бреши не в смысле дыры, а в смысле вывода той или иной страны из дальнейшего движения совокупного Запада в пропасть.

Можно ли это сделать с Францией, точно не знаю, но пробовать надо. Но это — с Францией без Макрона», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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