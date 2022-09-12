Барнаул, 12 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова на оперативном совещании в Алтайском краевом законодательном собрании проинформировала депутатов о предварительных итогах выборов в регионе — самой крупной муниципальной кампании в стране. Окончательные итоги, по словам председателя КИК, будут подведены к 13 сентября.

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На выборах 11 сентября разыгрывалось 5554 мандатов в представительные органы муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений. Также проходили выборы глав 145 сельских поселений.

«Мы констатируем, что выборы на уровне городских и районных советов депутатов состоялись, нет вопросов ни по одному из 949 депутатских мандатов», — сказала Ирина Акимова.

Из этих мандатов 736 мест предварительно получает «Единая Россия» (77,56%), 85 мандатов — самовыдвиженцы (8,96%). 55 депутатских мандатов — у КПРФ (5,8%), 44 получает партия «Справедливая Россия – За правду» (4,64%), 19 мандатов – «Коммунисты России» (2%), 8 мандатов – ЛДПР (0,84%), 2 мандата – «Новые люди» (0,21%).

Самая большая кампания прошла в Барнауле. «Все протоколы введены в ГАС «Выборы», ни одного вопроса или обращения по протоколам нет. Сегодня окружные комиссии подведут итоги по одномандатным выборам в разрезе округов, а завтра панируется установление общих результатов выборов с учетом смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы», — сказала председатель краевой избирательной комиссии.

По предварительным данным, в краевой столице «Единая Россия» получает 47,98%, КПРФ — 15,49%, «Справедливая Россия — За правду» — 8,99%, «Новые люди» – 8,41%, ЛДПР – 8,3%, «Коммунисты России» — 3,57%, «Партия пенсионеров» — 2,86%, «Зеленые» — 1,43%, «Родина» – 0,51%. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий. Ирина Акимова также сообщила, что по всем 20 избирательным округам с достаточно большим отрывом победили кандидаты от партии «Единая Россия».

«Кампания была очень конкурентной, достаточно большое количество наблюдателей, доверенных лиц, самих кандидатов присутствовало на каждом избирательном участке города Барнаула. Велась видеофиксация и видеорегистрация всех событий, и в нашем производстве нет ни одного обращения, связанного с ходом голосования или установлением итогов голосования», — подчеркнула Ирина Акимова.

Председатель КИК сообщила, что легитимность выборов обеспечивал большой объем избирательных стандартов: это и многодневное голосование, и использование комплексов обработки избирательных бюллетеней, средств видеофиксации и видеорегистрации, сейф-пакетов.

Выборы в представительные органы сельских и городских поселений, выборы глав в основном признаны состоявшимися. В четырех сельсоветах Алтайского края голосование отложили из-за недостатка кандидатов — они по разным причинам выбыли в ходе избирательной кампании. Это выборы главы Прослаухинского сельсовета Баевского района и депутатов Хлеборобного сельсовета Быстроистокского района, Телеутского сельсовета Каменского района, Озерно-Кузнецовского сельсовета Угловского района. Здесь будет объявлено дополнительное выдвижение кандидатов и назначена новая дата голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае выборы 11 сентября 2022 года проходили в 63 из 69 муниципалитетов, работали более 1500 избирательных участков. Всего между кандидатами в депутаты разыграны 5 тыс. 554 мандата. Также прямым образом избились главы в 145 сельских поселениях. Явка была очень низкой — менее 22%.

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