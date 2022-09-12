Энергодар, Бывш. УССР, , 15:11 — REGNUM В настоящее время на Запорожской АЭС после остановки последнего энергоблока контролируемая ситуация, радиационный фон в норме. Об этом 12 сентября заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая. Новых обстрелов не было. Уровень радиации нормальный, в пределах естественного фона для наших краёв», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов указал, что в данный момент продолжается процесс холодной остановки атомной электростанции и добавил, что с неё не поступает переток электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на сегодняшний день электроэнергия с территории России через подстанции обеспечивает электроснабжение города Энергодара и близлежащих регионов.