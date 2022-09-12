Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 12 сентября 2022, 15:09 — REGNUM Газоснабжение и электроснабжение восстановлены в посёлке Тёткино Курской области, который утром 12 сентября был обстрелян со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
Также, по уточнённым данным, в результате обстрела повреждения получили 16 домовладений, работы по восстановлению уже начались.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нового обстрела Тёткино.