Кемерово, , 15:09 — REGNUM Соединенные Штаты предоставляют киевскому режиму данные о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС для обстрелов, заявил 12 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы [киевскими] националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США», — заявил он в Кемерово на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.

Патрушев добавил, что последствия этих провокаций могут быть весьма катастрофическими не только для большинства населения [б. УССР] и России, но и Европы, а по своим масштабам могут превзойти трагедии Чернобыля и Фукусимы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что, когда удастся восстановить линию энергетической передачи и отодвинуть линию соприкосновения дальше от Запорожской АЭС, станция может быть перезапущена.

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