Кемерово, 12 сентября 2022, 15:09 — REGNUM Соединенные Штаты предоставляют киевскому режиму данные о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС для обстрелов, заявил 12 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев добавил, что последствия этих провокаций могут быть весьма катастрофическими не только для большинства населения [б. УССР] и России, но и Европы, а по своим масштабам могут превзойти трагедии Чернобыля и Фукусимы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что, когда удастся восстановить линию энергетической передачи и отодвинуть линию соприкосновения дальше от Запорожской АЭС, станция может быть перезапущена.
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