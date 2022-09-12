Кострома, 12 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил решать проблему с нехваткой групп продленного дня в школах с помощью студентов. Об этом он заявил на еженедельном совещании в администрации региона, прошедшем 12 сентября.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Все ученики начальных классов на продленке

«Мы обсуждали вопрос, чтобы студенты старших курсов педагогических специальностей проходили постоянно действующие практики. Я прошу с университетом решить вопрос, чтобы будущих педагогов можно было привлечь к этим задачам. Естественно, при необходимой методической помощи и контроле. Причем, это должно быть оплачиваемой работой. Для студентов это практика, плюс мы снимем нагрузку с педагогов и, главное, дети будут под присмотром», — сказал глава региона.

Предполагается, что заниматься с детьми студенты будут в учреждениях дополнительного образования, так как большинство школ в Костроме работают в две смены — детей из младших классов попросту некуда посадить. Заняться проработкой вопроса поручено департаментам образования и культуры.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении образования администрации областного центра, в 38 школах Костромы учатся 35 тысяч детей, 16 тысяч из них — младшеклассники. В 111 групп продленного дня ходят 7 тысяч ребят. При этом 31 школа работает в две смены. Если в городе будут создавать дополнительные группы, чиновникам придётся продумывать вопрос с доставкой детей в учреждения допобразования, поскольку большинство из них находятся на значительном удалении от школ.