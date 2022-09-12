Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили Алексея Генералова, который убил собственного отца, бывшего адвоката, расчленил тело жертвы и выбросил в реку останки, сообщили 12 сентября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Приговор суда вступит в законную силу в десятидневный срок Orgsmi.ru

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что 16 ноября 2021 года на набережной реки Смоленки рабочие обнаружили тележку с сумкой, в которой находились расчлененные останки мужчины. Убитым оказался 66-летний Александр Генералов, бывший адвокат, предприниматель, который за несколько дней до этого пропал без вести. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). 18 ноября в реке нашли вторую сумку с останками жертвы.

Подозрение в совершении преступления пало на 36-летнего сына убитого. Как выяснилось, между ним и погибшим произошла ссора. Сын схватил охотничье ружье и выстрелил в голову родителю. От полученного ранения мужчина скончался, после чего преступник расчленил труп на четыре части и выбросил их в реку. В ходе судебного разбирательства Генералов частично признал свою вину.

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ОПС.

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