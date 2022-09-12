Нью-Дели, 12 сентября 2022, 15:07 — REGNUM На предстоящем заседании Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде премьер-министр Индии Нарендра Моди, вероятно, сосредоточит внимание на угрозе экстремизма. Об этом сообщила The Times of India.
Предполагается, что Моди предложит проект по мобилизации стран для проведения политики абсолютной нетерпимости к терроризму.
Он также рассмотрит ситуацию с безопасностью в Афганистане и необходимость укрепления антитеррористического сотрудничества между странами. Газета пишет, что у террористических группировок до сих пор есть военные тренировочные лагеря в Афганистане.
По сообщению этой газеты, на саммите Моди встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.