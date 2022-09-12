Нью-Дели, , 15:07 — REGNUM На предстоящем заседании Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде премьер-министр Индии Нарендра Моди, вероятно, сосредоточит внимание на угрозе экстремизма. Об этом сообщила The Times of India.

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Предполагается, что Моди предложит проект по мобилизации стран для проведения политики абсолютной нетерпимости к терроризму.

Он также рассмотрит ситуацию с безопасностью в Афганистане и необходимость укрепления антитеррористического сотрудничества между странами. Газета пишет, что у террористических группировок до сих пор есть военные тренировочные лагеря в Афганистане.

По сообщению этой газеты, на саммите Моди встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.