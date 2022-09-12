Нью-Йорк, США, , 15:24 — REGNUM Европейские политики возлагают на Россию вину за беспрецедентный энергетический кризис, который ожидается в регионе этой зимой. Они не хотят, чтобы европейцы узнали о влиянии их собственной климатической политики на ситуацию, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Издание отмечает, что введённая в 2005 году система торговли квотами на выбросы углекислого газа не была готова к текущему кризису. Предполагалось, что компании с большим количеством выбросов смогут покупать сертификаты у предприятий, сокративших выбросы.

Рост цен на квоты в условиях ограниченного предложения должен стимулировать инвестиции в зелёную энергетику с целью уменьшения эмиссий. Сейчас на фоне дефицита природного газа спрос на квоты растёт, цены на них увеличиваются, так как европейские страны переходят на более грязный уголь для выработки электроэнергии.

Можно было бы использовать ядерное топливо или активнее разрабатывать газовые месторождения, но «европейские политики упрямо противятся таким мерам, что ведёт к росту стоимости квот в системе торговли разрешениями».

Под давлением экологических активистов политики допустили множество вмешательств в стоимость квот. Это вызвало ещё больший рост цен на энергетику из-за скрытого налога на квоты.

В Европе пока мало тех, кто начал что-то понимать. В их числе польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, недавно выступивший за временный отказ от системы торговли квотами.

«Но таких провидцев в Европе так же мало, как и доступных по цене энергоресурсов. И пока другие лидеры не сориентируются, скрытый углеродный налог в Европе будет и дальше «кусаться», — говорится в статье.

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