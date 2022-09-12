Тбилиси, 12 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Государственный секретарь Бельгии Николь де Мур, находясь 12 сентября с рабочим визитом в Грузии, призвала граждан республики не просить политического убежища. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

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Она отметила, что Грузия входит десятку стран, граждане которых чаще всего обращаются в Бельгию за убежищем. С начала года было более 600 таких случаев.

«Это не соответствует профилю вашей страны по сравнению с другими странами, так как Грузия считается безопасной страной и показатель признания довольно низкий», — сказала де Мур.

Госсекретарь заявила, что низкие экономические показатели в республике не являются поводом для того, чтобы её гражданам предоставляли убежище.