Екатеринбург, , 15:43 — REGNUM Выборы являются добровольным делом каждого гражданина. Все, кто хотел, пришли на избирательный участки, заявила 12 сентября в ходе-пресс-конференции председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом году не было ни одного обращения в избиркомы о принуждении к голосованию. Жителям Свердловской области было позволено сделать выбор абсолютно самостоятельно», — отметила Клименко.

По её словам, избирком сделал всё возможное, чтобы обеспечить высокую явку. В частности, проводилось информирование граждан, вплоть до индивидуального приглашения на выборы.

Отметим, явка на выборах в Свердловской области оказалась самой низкой в истории региона и составила 28,47%. В 2017 году явка находилась на отметке 37,33%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным результатам, победу на выборах свердловского губернатора одержал Евгений Куйвашев. За его кандидатуру проголосовали 65,78% избирателей.

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