Москва, 12 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. До конца 2022 года в РФ цены на сахар продолжат расти и достигнут в среднем 80-89 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявила профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Юлия Тюрина.

Bargozideha.com Сахар

«Повышение цен ожидаемо, чему будет способствовать ситуация на мировых рынках экспорта и импорта сырья, готовой продукции, рост стоимости энергоносителей, санкционная политика в отношении России, — сказала она. — Кроме этого, сыграет свою роль стремление как производителей, так и торговых сетей к повышению выручки через наценки и установление повышенных отпускных цен. Данный процесс может сдержать только государственная политика в части регулирования ценообразования сахара».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тюрина объяснила, почему в РФ дорожает сахар.