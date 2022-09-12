Появился прогноз о том, как в РФ подорожает сахар до конца 2022 года
Москва, 12 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. До конца 2022 года в РФ цены на сахар продолжат расти и достигнут в среднем 80-89 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявила профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Юлия Тюрина.
«Повышение цен ожидаемо, чему будет способствовать ситуация на мировых рынках экспорта и импорта сырья, готовой продукции, рост стоимости энергоносителей, санкционная политика в отношении России, — сказала она. — Кроме этого, сыграет свою роль стремление как производителей, так и торговых сетей к повышению выручки через наценки и установление повышенных отпускных цен. Данный процесс может сдержать только государственная политика в части регулирования ценообразования сахара».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тюрина объяснила, почему в РФ дорожает сахар.